Una joven de 17 años cabeceó a una mujer policía y terminó demorada junto a su hermana

El lunes pasado, cerca de las 2:00 de la madrugada, una mujer policía resultó herida tras ser agredida por una joven en la entrada de un local bailable cerca de la terminal de ómnibus.

Salta Hoy

08 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La joven, que intentó ingresar al establecimiento, fue detenida por los adicionales al sospechar que era menor de edad. 

Al revisar su documento, se percataron de que la foto no coincidía con su apariencia, lo que desató su ira. 

En un ataque violento, la joven golpeó a la oficial y le propinó un cabezazo en el rostro, provocándole una lesión en el labio. 

Su hermana, que salió en defensa de ella, también se mostró agresiva y ambas fueron demoradas. 

La menor, de 17 años, está acusada por lesiones y atentado a la autoridad, mientras que su hermana mayor, de 19 años, deberá responder por entorpecimiento de la acción policial.

La oficial herida recibió atención médica y días de reposo por parte de la ART.

 

NOMBRE RAREIO