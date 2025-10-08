 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Tuvo a su bebé en pleno centro salteño con la ayuda de policías de La Caldera

Radio Salta confirmó que ocurrió este martes a las 12:30 aproximadamente, en Pellegrini y Caseros, de la ciudad de Salta.

Salta Hoy

08 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El sargento ayudante Cristian Pacheco y el sargento Mauro Sumbay, de la subcomisaría de La Caldera, estaban de regreso a su unidad cuando recibieron el aviso. 

Transeúntes les hicieron señas para que frenen porque una mujer estaba con trabajo de parto en la vereda. 

Al acercarse encontraron a la mujer de aproximadamente 30 años en plena labor y con su ayuda, dio a luz en la calle. 

Debido a la emergencia, los "policías parteros" decidieron trasladar en su móvil a la madre y al recién nacido al Hospital Materno Infantil. 

Ambos se encuentran en perfecto estado de salud gracias a la atinada intervención de los uniformados.

Los uniformados se encontraban en la ciudad de Salta porque habían retirado el vehículo del service y estaban de regreso a La Caldera cuando intervinieron en la emergencia a solicitud de los vecinos.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO