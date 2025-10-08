Tuvo a su bebé en pleno centro salteño con la ayuda de policías de La Caldera

El sargento ayudante Cristian Pacheco y el sargento Mauro Sumbay, de la subcomisaría de La Caldera, estaban de regreso a su unidad cuando recibieron el aviso.

Transeúntes les hicieron señas para que frenen porque una mujer estaba con trabajo de parto en la vereda.

Al acercarse encontraron a la mujer de aproximadamente 30 años en plena labor y con su ayuda, dio a luz en la calle.

Debido a la emergencia, los "policías parteros" decidieron trasladar en su móvil a la madre y al recién nacido al Hospital Materno Infantil.

Ambos se encuentran en perfecto estado de salud gracias a la atinada intervención de los uniformados.

Los uniformados se encontraban en la ciudad de Salta porque habían retirado el vehículo del service y estaban de regreso a La Caldera cuando intervinieron en la emergencia a solicitud de los vecinos.