Revalorización de la chicha y las comidas de nuestros abuelos

Está dedicada a la cocina andina y a la valorización del patrimonio cultural del Qhapaq Ñan, incluída la bebida ancestral llamada “chicha”.

Por Radio Salta, Manolo Copa, referente de la comunidad de Tastil comentó que serán 12 los referentes que se presentarán con comidas y artesanías en la Jornada.

Noticia en desarrollo...

Gobernador Solá está ubicado en el kilómetro 69 de la Ruta Nacional 51.

Desde Salta-Capital se puede llegar en automóvil o en colectivo de servicio privado de la empresa Lamas reservando un lugar al número 3872 174 166. El valor del pasaje es de 22 mil pesos que incluye la ida y la vuelta.