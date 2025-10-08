 imagen

Revalorización de la chicha y las comidas de nuestros abuelos

El 12 de octubre, Gobernador Solá será sede de una jornada llamada “Sabores de la Quebrada del Toro”.

Salta Hoy

08 / 10 / 2025

 

Está  dedicada a la cocina andina y a la valorización del patrimonio cultural del Qhapaq Ñan, incluída la bebida ancestral llamada “chicha”.

Por Radio Salta, Manolo Copa, referente de la comunidad de Tastil comentó que serán 12 los referentes que se presentarán con comidas y artesanías en la Jornada.

Noticia en desarrollo...

Gobernador Solá está ubicado en el kilómetro 69 de la Ruta Nacional 51. 

Desde Salta-Capital se puede llegar en automóvil  o en colectivo de servicio privado de la empresa Lamas  reservando  un lugar al número 3872 174 166. El valor del pasaje es de 22 mil pesos que incluye la ida y la vuelta. 

 

