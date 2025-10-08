 imagen

Panaderías salteñas aumentarán el precio del pan un 5 por ciento

Será el incremento que se aplicará al pan francés, el aumento de las especialidades como las facturas, quedará a criterio de cada uno de los panaderos.

Salta Hoy

08 / 10 / 2025

 

“Aunque tenemos una caída del 25 por ciento de las ventas, estamos en la necesidad de aumentar los precios para lograr cubrir los costos”, según comentó Daniel Romano, presidente de la Cámara de Panaderos de Salta. 

Romano dijo que muchos  panaderos incrementaron su endeudamiento en los últimos meses, dejaron de pagar los impuestos, no pueden pagar la luz  y tienen las tarjetas de crédito a tope. 

Muchos bajaron la jornada laboral de las 8 a las 6 horas, según manifestó. 

El Presidente de la Cámara de Panaderos comentó que por día se presentan en su panadería al menos 6 personas pidiendo hacer trabajos eventuales conocidos como “changas” o trabajos.

Además se ve claramente que  aumentó la venta de pan en las calles de toda la provincia, “la gente ofrece pan, bollos, tortillas porque no puede cubrir sus gastos”, sostuvo Romano.

Noticia en desarrollo...

AM840

FM96.9

