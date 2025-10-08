Solo se busca equidad en el Samec y no hay ninguna intención de ahorro en el organismo

“Si el ministro Mangione dio estas cifras ayer, él debe saber por qué lo hizo”, indicó por Radio Salta.

Romero expresó que en “la salud pública no existe la figura de la guardia pasiva” y que se encontró médicos aeroevacuadores de adultos que hicieron 20 vuelos en un semestre, contra otros que no hicieron ningún vuelo en 6 meses.