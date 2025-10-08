Hoy comenzaron las obras de ordenamiento del tránsito en calle Arenales
Desde Pueyrredón hasta Deán Funes tendrá sentido único (este a oeste). Los trabajos tendrán una duración de 15 días, aproximadamente. Se recomienda a los conductores seguir las indicaciones del personal de Tránsito.
Salta Hoy
08 / 10 / 2025
“Esperamos que con estas acciones se pueda corregir el desorden y la inseguridad que reinaba en la zona” dijo por Radio Salta, Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial de la comuna capitalina.
Por otro lado, el funcionario indicó que a fines de octubre se instalarán las cámaras de control de velocidad en Circunvalación Oeste y Noroeste y que en diciembre estarán operativas tras la correspondiente homologación.
Finalmente indicó que en la zona del Portezuelo -acceso de la Ciudad- se instalará un tótem con cámaras que controlará la velocidad de los vehículos que transiten por el lugar.