EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Se llevó adelante una nueva reunión mensual del Comité de Turismo

El Comité de Turismo Municipal se reunió en Casa de Moldes para realizar un balance de las acciones de promoción del destino, el análisis de los datos estadísticos de septiembre y la planificación de las actividades turísticas para octubre y noviembre.

Salta Hoy

08 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Durante el encuentro, se presentó el balance de las acciones de promoción del destino realizadas durante septiembre, el informe del Observatorio Turístico Municipal, y se compartió el calendario de actividades previstas para los próximos meses.

Entre los hitos más destacados del mes, se resaltó el movimiento turístico registrado durante el fin de semana largo por la festividad del Señor y la Virgen del Milagro, así como la participación de la Ciudad de Salta en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, y en diversos workshops promocionales que se llevaron adelante en distintos puntos del país.

La reunión fue presidida por el coordinador del Ente de Turismo, Fernando García Soria, mientras que por el sector privado se hicieron presentes: Juan Chibán presidente de la Cámara, Hotelera, Gastronómica y Afines de Salta; Lía Rivella, presidenta de la Asociación Salteña de Agencias de Turismo; Patricio Barbarán, presidente del Salta Conventions Bureau; Facundo Assaf, presidente de la Cámara de Turismo; Bruno Masciarelli, coordinador de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Salta; Michelle Safar de AHT Filial Salta y Mariano García Cainzo de la Cámara Hotelera Gastronómica y Afines de Salta.

El encuentro permitió, además, continuar fortaleciendo el trabajo articulado entre el sector público y privado, consolidando el compromiso de la Municipalidad con el desarrollo sostenible del turismo y el posicionamiento de la ciudad como uno de los principales destinos urbanos del norte argentino.

 

AM840

FM96.9

