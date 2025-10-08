Se llevó adelante una nueva reunión mensual del Comité de Turismo

Durante el encuentro, se presentó el balance de las acciones de promoción del destino realizadas durante septiembre, el informe del Observatorio Turístico Municipal, y se compartió el calendario de actividades previstas para los próximos meses.

Entre los hitos más destacados del mes, se resaltó el movimiento turístico registrado durante el fin de semana largo por la festividad del Señor y la Virgen del Milagro, así como la participación de la Ciudad de Salta en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, y en diversos workshops promocionales que se llevaron adelante en distintos puntos del país.

La reunión fue presidida por el coordinador del Ente de Turismo, Fernando García Soria, mientras que por el sector privado se hicieron presentes: Juan Chibán presidente de la Cámara, Hotelera, Gastronómica y Afines de Salta; Lía Rivella, presidenta de la Asociación Salteña de Agencias de Turismo; Patricio Barbarán, presidente del Salta Conventions Bureau; Facundo Assaf, presidente de la Cámara de Turismo; Bruno Masciarelli, coordinador de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Salta; Michelle Safar de AHT Filial Salta y Mariano García Cainzo de la Cámara Hotelera Gastronómica y Afines de Salta.

El encuentro permitió, además, continuar fortaleciendo el trabajo articulado entre el sector público y privado, consolidando el compromiso de la Municipalidad con el desarrollo sostenible del turismo y el posicionamiento de la ciudad como uno de los principales destinos urbanos del norte argentino.