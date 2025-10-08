Educación promueve la exploración ambiental en las escuelas primarias

Los alumnos de 6º grado “D” del turno tarde de la Escuela Nº 4.007 Martín Miguel de Güemes, participaron de una enriquecedora jornada de investigación en la plaza Belgrano, donde asumieron el rol de Exploradores de la Naturaleza. La actividad se desarrolló con motivo del "Día del Árbol", celebrado en agosto, en el marco del programa Ciencia en Movimiento, impulsado por la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas.

La exploración fomenta el trabajo individual y grupal a través de la observación directa, utilizando una detallada guía de campo. Con la acción, los estudiantes despertaron curiosidad científica y fortalecieron el aprendizaje a través de la experiencia directa en el entorno natural.

Con el instructivo en mano, los estudiantes registraron el tipo de copa, las hojas y la textura del tronco de los árboles. Luego, en equipos, eligieron un árbol “protagonista” y, posteriormente, en el aula, investigaron su origen, sus características particulares y diversas curiosidades.

El cierre de la exploración será la creación de un mural, a través del cual los estudiantes compartirán con toda la escuela lo aprendido sobre esta experiencia en la Plaza Belgrano.