Renuevan la calzada en la calle Mendoza al 1.400

En el marco del plan de recuperación de calles, la Municipalidad avanza con las obras en distintos corredores viales de la ciudad con el objetivo de mejorar la circulación vehicular.

Actualmente, se trabaja en la repavimentación de la calle Mendoza al 1.400, más precisamente entre Lamadrid y 10 de Octubre. La calzada se encontraba dañada y con deformaciones que dificultaban el paso de los vehículos.

En primera instancia se procedió al fresado para nivelar la superficie, luego se colocó la liga y la malla geotextil para finalmente proceder a la colocación del nuevo pavimento, el cual es de rápido secado y es habilitado a las pocas horas de finalizado el trabajo.

Es importante destacar que, las obras se ejecutaron con recursos propios y personal municipal de la Planta Asfáltica.