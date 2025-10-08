Casita del Parque: suman nuevo mobiliario para los talleres de educación ambiental

En el marco de las tareas de la Mesa Interinstitucional de Educación Ambiental, la Municipalidad recibió por parte de la firma Arca Continental, material recreativo para implementar en las charlas que se brindan en la Casita del Parque.

Ramiro Ragno, director de Educación Ambiental, manifestó que “estamos muy agradecidos por el aporte y compromiso del sector privado que colabora en la generación de buenos hábitos; y esta donación es producto de este trabajo en conjunto para seguir formando ciudadanos responsables en el cuidado del ambiente”.

Este nuevo mobiliario será implementado en los talleres de educación ambiental para que los niños y adolescentes puedan observar los pasos del reciclaje de las botellas de plástico, explicó el funcionario.

Romina Saravia, gerente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenible de Arca Continental, explicó que “el sector privado es clave para el cuidado del ambiente, ya que todo lo que produce debe ingresar a la economía circular; por eso producimos botellas tanto retornables como reciclables”.

“En este último punto, es fundamental la capacitación y la participación ciudadana y es por ello que decidimos donar este mobiliario expositor donde claramente se explican los pasos del reciclaje de las botellas de plástico”, detalló Saravia.

Respecto al proceso de reciclaje, el mismo incluye:

La botella recuperada: que se sugiere sea reducida mediante aplastamiento para obtener un menor volumen

Flake: trituración, análisis y limpieza del plástico

Pellet: proceso químico para obtener resina reciclada

Preforma: resina reciclada soplada en molde

Botella nueva: resultado final del proceso

Es importante recordar que, los interesados en participar de los diversos talleres y charlas deben dirigirse a la Casita del Parque, ubicada en la calle Mendoza 50 (al lado del Museo de Ciencias Naturales).