El IPV sorteará viviendas en Rosario de la Frontera, Coronel Moldes y Apolinario Saravia

El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) se encuentra próximo a finalizar 48 departamentos en Rosario de la Frontera, 40 casas en Coronel Moldes y 40 viviendas en Apolinario Saravia y por ello llama a inscripción y/o actualización de la ficha social a las familias residentes de esas localidades que cumplan los requisitos exigidos por el organismo y deseen participar en los futuros sorteos de adjudicación.

Las familias que aún no estén inscriptas en el IPV tienen que iniciar el trámite vía online completando el formulario que se encuentra disponible en la web del organismo las 24 horas. Una vez que el solicitante reciba el mail de confirmación tendrá que presentar en forma presencial documentación respaldatoria para finalizar la inscripción.

A continuación, el IPV da a conocer el cronograma de fechas para inscripción y/ o actualización de ficha social por localidad:

Rosario de la Frontera

El cierre online será el viernes 24 de octubre. Los requisitos se recibirán los martes 14 y martes 28 de octubre en el Centro de Capacitación Municipal (CECAM), ubicado en calle Alvarado 144, de 9 a 13 y de 15 a 18 por orden de llegada.

Las familias que no lleguen a presentar los requisitos en esas fechas podrán hacerlo hasta el 31 de octubre en la sede Metán del IPV, ubicada en la terminal de Ómnibus (Sirio Libanesa 269) – Oficina 9.

Apolinario Saravia

Se recibirán solicitudes online hasta el viernes 17 de octubre. La recepción de documentación será hasta el viernes 24 del mismo mes en la sede central del IPV, Belgrano 1.349 de la ciudad de Salta.

Coronel Moldes

Los interesados en postularse podrán hacerlo online hasta el martes 21 de octubre, mientras que se recibirá documentación hasta el viernes 31 del mismo mes, también en la sede central del IPV.

En los casos donde deban presentar documentación en las sedes del IPV la atención será con previo turno web de lunes a viernes en el horario de 7.30 a 13.30 y martes hasta las 18.30.