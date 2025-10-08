Se iluminará el Cabildo en conmemoración por el Día Mundial de la Parálisis Cerebral

En el marco de la “Semana de Concientización, Capacitación y Sensibilización sobre la Parálisis Cerebral”, la Municipalidad de Salta iluminará, esta tarde, a partir de las 19 horas, la fachada del Cabildo Histórico con el color verde.

La actividad se realiza en adhesión a la Ley Provincial N° 8388 y la Ordenanza 16.166/23, que establece esta semana para informar a la comunidad, visibilizar las necesidades de las personas con parálisis cerebral y promover una sociedad más inclusiva, con igualdad de derechos y oportunidades.

La invitación es abierta a toda la comunidad y es llevada adelante por la Fundación Obligado junto al centro de día “Carmen Martínez Eckhardt”.

Se invita a los presentes a llevar una cinta verde, color que identifica mundialmente la esperanza de una madre y un niño que apostaron a la vida.