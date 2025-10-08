Se realizará en Salta un Encuentro de Estudiantes de Turismo

El próximo martes 14 de octubre, de 8:30 a 13, se llevará a cabo el Encuentro de Estudiantes de Turismo 2025, en la sede de COPAIPA, Zuviría 291.

La propuesta, organizada por el Ministerio de Turismo y Deportes, tiene como objetivo generar un espacio de reflexión, aprendizaje e intercambio sobre el rol del turismo en el desarrollo provincial y las competencias necesarias para liderar el futuro del sector.

La jornada está estructurada para brindar a los participantes herramientas prácticas y una perspectiva estratégica sobre la industria turística. Durante el encuentro se abordarán temáticas como la visión estratégica del turismo en Salta, las tendencias globales del sector y la diversificación productiva como motor de desarrollo, integrando cultura, gastronomía, naturaleza y tecnología.

El programa incluye además un conversatorio con jóvenes emprendedores que compartirán sus experiencias innovadoras, y un taller sobre habilidades profesionales enfocado en las competencias digitales y las soft skills más valoradas en el ámbito laboral.

El evento está dirigido a estudiantes de turismo de toda la provincia, pertenecientes a instituciones como el Profesorado Superior de Lenguas Vivas, el Instituto Superior del Profesorado de Salta, Jean Piaget, la Universidad Católica de Salta, ISICANA, la Escuela Internacional de Administración Hotelera y Turística N° 8209 y UPATECO, entre otras.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Turismo y Deportes reafirma su compromiso de impulsar la formación y el desarrollo de los futuros profesionales del turismo, promoviendo una mirada integral, sostenible e innovadora del sector.

