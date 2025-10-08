Los cigarrillos electrónicos están alimentando una nueva ola de adicción a la nicotina

Aunque el mundo fuma menos, el tabaco sigue afectando a uno de cada cinco adultos en el orden mundial, causando millones de muertes evitables cada año, y los cigarrillos electrónicos están impulsando una nueva ola de adicción a la nicotina, según un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El número de consumidores de tabaco se redujo de 1.380 millones en 2000 a 1.200 millones en 2024. Desde 2010, el número de personas que consumen tabaco se ha reducido en 120 millones, una caída del 27 % en términos relativos, según el informe.

“Millones de personas están dejando de fumar, o no iniciando el consumo de tabaco, gracias a los esfuerzos de control del tabaco en países de todo el mundo”, declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El funcionario continuó: “En respuesta a este sólido progreso, la industria tabacalera está contraatacando con nuevos productos de nicotina, dirigidos agresivamente a los jóvenes. Los gobiernos deben actuar con mayor rapidez y firmeza para implementar políticas de control del tabaco de eficacia comprobada”.

Por primera vez, la OMS estimó el uso mundial de cigarrillos electrónicos y las cifras son alarmantes: más de 100 millones de personas en todo el mundo vapean actualmente, incluyendo al menos 86 millones de adultos, principalmente en países de altos ingresos, y al menos 15 millones de niños de entre 13 y 15 años.

En los países con datos disponibles, los niños tienen, en promedio, nueve veces más probabilidades de vapear que los adultos, informó la agencia de noticias Xinhua.

La industria tabacalera introdujo nuevos productos y tecnologías para promover la adicción al tabaco, no solo con cigarrillos, sino también con cigarrillos electrónicos, bolsas de nicotina, productos de tabaco calentados y otros, según el informe.

Krug continuó: “Se promocionan como una estrategia de reducción de daños, pero en realidad, están enganchando a los niños a la nicotina a una edad más temprana y corren el riesgo de socavar décadas de progreso”.

Las conclusiones del nuevo informe, titulado “Informe mundial de la OMS sobre las tendencias de la prevalencia del consumo de tabaco 2000-2024 y proyecciones 2025-2030”, se basan en encuestas nacionales de 2034, que abarcan al 97 % de la población mundial.