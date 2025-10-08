Reserva de actuaciones en causa por fallecimiento de una mujer

En el marco de la investigación por el fallecimiento de una mujer ocurrido el 3 de octubre, quien había sido ingresada en grave estado al hospital San Bernardo, la fiscal penal Luján Sodero Calvet, titular de la Unidad Fiscal de Femicidios, dispuso la reserva de actuaciones.

El caso se inició el 29 de septiembre, cuando la mujer fue trasladada al Centro de Salud de Villa Primavera tras sufrir una descompensación. Luego de recibir atención primaria, fue derivada al hospital San Bernardo, donde permaneció internada hasta su deceso.

La reserva de actuaciones fue dispuesta con el objetivo de preservar la eficacia de las medidas en curso, proteger la integridad de la prueba, evitar interferencias de información sensible, y garantizar el respeto al debido proceso. Esta figura, contemplada en el Código

Procesal Penal, limita el acceso público a ciertos actos de la investigación mientras persista la necesidad de confidencialidad.

Actualmente, se practican estudios complementarios de autopsia por parte del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), además de otras diligencias orientadas a determinar las circunstancias del hecho e identificar, en su caso, posibles responsabilidades penales.