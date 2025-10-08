Red narcocriminal en la cárcel: Reprograman para el 15 de octubre la lectura del veredicto
El miércoles 15 de octubre se realizará la jornada final del juicio seguido contra veinte personas acusadas de conformar una organización narcocriminal que operaba desde la Unidad Carcelaria 1. En la oportunidad se escucharán las últimas palabras de los acusados y, posteriormente, se dará a conocer el veredicto.
Salta Hoy
08 / 10 / 2025
El tribunal colegiado está integrado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Javier Aranibar (interino), vocales de la Sala VII del Tribunal de Juicio.
Los imputados son veinte. Los funcionarios del Servicio Penitenciario son juzgados por exacciones ilegales agravadas; concusión; comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; y asociación ilícita, todo ello en concurso real.
Los otros implicados (internos y familiares) están acusados por comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas realizada en un lugar de detención y asociación ilícita, en concurso real.
La lectura del veredicto, inicialmente prevista para el 9 de octubre, se reprogramó por duelo familiar de uno de los integrantes del tribunal.