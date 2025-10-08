Red narcocriminal en la cárcel: Reprograman para el 15 de octubre la lectura del veredicto

El tribunal colegiado está integrado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Javier Aranibar (interino), vocales de la Sala VII del Tribunal de Juicio.

Los imputados son veinte. Los funcionarios del Servicio Penitenciario son juzgados por exacciones ilegales agravadas; concusión; comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; y asociación ilícita, todo ello en concurso real.

Los otros implicados (internos y familiares) están acusados por comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas realizada en un lugar de detención y asociación ilícita, en concurso real.

La lectura del veredicto, inicialmente prevista para el 9 de octubre, se reprogramó por duelo familiar de uno de los integrantes del tribunal.