Argentina goleó a Nigeria y se metió en los cuartos de final del Mundial Sub- 20

La Selección Argentina Sub- 20 goleó por 4 a 0 a su par de Nigeria, por los octavos de final del Mundial, y se metió entre los 8 mejores del certamen que se lleva a cabo en Chile.

El conjunto dirigido por Diego Placente se impuso con los tantos de Alejo Sarco, Maher Carrizo (en dos oportunidades), y Mateo Silvetti.

En los cuartos de final, Argentina se medirá contra México, que eliminó a Chile, el anfitrión, con otro contundente 4 a 1.

Argentinos y mexicanos se medirán el próximo sábado 11 de octubre, a las 20.

Foto: Selección Argentina (Red Social X)