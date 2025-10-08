Argentina goleó a Nigeria y se metió en los cuartos de final del Mundial Sub- 20
El equipo juvenil dirigido por Diego Placente tuvo una sólida actuación frente a los nigerianos al ganarle por 4 a 0 y con una gran contudencia. Los goles argentinos fueron marcados por Sarco, Carrizo (2) y Silvetti.
Deportes
08 / 10 / 2025
La Selección Argentina Sub- 20 goleó por 4 a 0 a su par de Nigeria, por los octavos de final del Mundial, y se metió entre los 8 mejores del certamen que se lleva a cabo en Chile.
El conjunto dirigido por Diego Placente se impuso con los tantos de Alejo Sarco, Maher Carrizo (en dos oportunidades), y Mateo Silvetti.
En los cuartos de final, Argentina se medirá contra México, que eliminó a Chile, el anfitrión, con otro contundente 4 a 1.
Argentinos y mexicanos se medirán el próximo sábado 11 de octubre, a las 20.
Foto: Selección Argentina (Red Social X)