Con grandes descuentos se desarrolló “El Mercado en tu Barrio” en la UNSa

Con gran participación de vecinos y estudiantes, se realizó hoy una nueva edición de “El Mercado en tu Barrio” en el predio de la Universidad Nacional de Salta.

Durante la jornada, los asistentes pudieron acceder a descuentos de hasta un 30% en carnes, pollos, pescados, frutas, verduras, artículos de limpieza y otros productos de primera necesidad.

El intendente, Emiliano Durand, acompañó la actividad, recorrió los puestos y dialogó con los vecinos presentes.

“Estoy agradecido con el rector y con toda la gente de la UNSa que nuevamente nos concedió este lugar. Venimos trabajando mucho en conjunto y esto le sirve tanto a los estudiantes como a los vecinos. En este momento, donde todo el mundo está tan ajustado, viene muy bien”, manifestó el jefe comunal.

Por su parte, la secretaria de Gobierno, Agustina Agolio, destacó la participación de los vecinos.

“Cada vez que realizamos el mercado, tiene buena convocatoria, muy buena respuesta por parte de todos los vecinos, y la verdad que si lo seguimos haciendo es por ellos y lo vamos a seguir llevando a diferentes puntos de la ciudad. La gente aprovecha, llena la heladera con productos a buenos precios, e incentivamos el consumo de nuestros productores locales, muy contenta por la jornada que tuvimos”, sostuvo la funcionaria.

Asimismo, los asistentes coincidieron en la importancia de esta iniciativa, que les permite adquirir productos de calidad y a precios accesibles cerca de su casa.

“Vi la variedad y calidad de los productos, sobre todo en verduras, y realmente vale la pena. Me parece re bueno que la Municipalidad traiga este tipo de mercado, porque a veces cuesta salir del barrio a buscar precios más bajos. Que los emprendedores vengan y muestren lo que hacen es espectacular”, afirmó una vecina de la zona.