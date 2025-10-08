 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Accidente en Ciudad del Milagro: Motociclista herido pero fuera de peligro

El siniestro vial entre una motocicleta y un vehículo utilitario ocurrió esta mañana a las 8:30 en el barrio Ciudad del Milagro, zona norte de la ciudad.

Salta Hoy

08 / 10 / 2025

 

El Sistema de Emergencias 911 recibió múltiples alertas por la colisión en la intersección de Cabo Moya y Capitán Keller. 

Al lugar llegó una ambulancia del Samec y según el informe de los médicos, el motociclista sufrió lesiones que, afortunadamente, no revisten gravedad. 

Las autoridades implementaron desvíos en la zona para facilitar el tránsito mientras se atiende a los afectados. 

 

