Accidente en Ciudad del Milagro: Motociclista herido pero fuera de peligro

El Sistema de Emergencias 911 recibió múltiples alertas por la colisión en la intersección de Cabo Moya y Capitán Keller.

Al lugar llegó una ambulancia del Samec y según el informe de los médicos, el motociclista sufrió lesiones que, afortunadamente, no revisten gravedad.

Las autoridades implementaron desvíos en la zona para facilitar el tránsito mientras se atiende a los afectados.