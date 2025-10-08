Accidente en Ciudad del Milagro: Motociclista herido pero fuera de peligro
El siniestro vial entre una motocicleta y un vehículo utilitario ocurrió esta mañana a las 8:30 en el barrio Ciudad del Milagro, zona norte de la ciudad.
El Sistema de Emergencias 911 recibió múltiples alertas por la colisión en la intersección de Cabo Moya y Capitán Keller.
Al lugar llegó una ambulancia del Samec y según el informe de los médicos, el motociclista sufrió lesiones que, afortunadamente, no revisten gravedad.
Las autoridades implementaron desvíos en la zona para facilitar el tránsito mientras se atiende a los afectados.