Comienza la décima quinta Feria del Libro Salta 2025

Esta edición histórica, que celebra sus 15 años, se consolida como uno de los eventos editoriales más importantes del norte argentino.

Ofrecerá más de 200 actividades culturales, incluyendo presentaciones de libros, talleres, espectáculos de música y teatro, propuestas infantiles, y la presencia de invitados nacionales e internacionales.

Contará con 40 stands de editoriales regionales e internacionales, además de espacios gastronómicos. El acceso es libre y gratuito.

“Nosotros tenemos libros de autores regionales y salteños desde los 10 mil pesos” comentó a Radio Salta, Alejandra Lami, de Editorial Aráoz

PROGRAMA COMPLETO – FERIA DEL LIBRO 2025