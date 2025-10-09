Detienen a un joven que amenazó con un cuchillo a periodistas en la Plazoleta IV Siglos
Este miércoles en horas del mediodía, un equipo de periodistas de Qué Pasa Salta vivió un momento de terror en pleno centro, cuando un joven de 21 años los amenazó con un arma blanca.
Salta Hoy
09 / 10 / 2025
El incidente ocurrió pasadas las 13 horas, en el espacio ubicado frente a la Plaza 9 de Julio, mientras el equipo realizaba una entrevista y el agresor se acercó gritando "¡Viva la delincuencia!".
Tras la denuncia, la policía activó un operativo de búsqueda que culminó en la calle Manuela G. de Todd, donde el sujeto fue detenido.
El joven tiene residencia en el macrocentro oeste de la capital y fue imputado por apología del delito y amenazas con arma blanca.
Una fiscalía está a cargo del caso y se esperan más decisiones judiciales tras la situación que se registró a plena luz del día en el centro salteño.