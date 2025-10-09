 imagen

EN VIVO 13:00 a 14:00 HRS

Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Detienen a un joven que amenazó con un cuchillo a periodistas en la Plazoleta IV Siglos

Este miércoles en horas del mediodía, un equipo de periodistas de Qué Pasa Salta vivió un momento de terror en pleno centro, cuando un joven de 21 años los amenazó con un arma blanca.

Salta Hoy

09 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El incidente ocurrió pasadas las 13 horas, en el espacio ubicado frente a la Plaza 9 de Julio, mientras el equipo realizaba una entrevista y el agresor se acercó gritando "¡Viva la delincuencia!". 

Tras la denuncia, la policía activó un operativo de búsqueda que culminó en la calle Manuela G. de Todd, donde el sujeto fue detenido. 

El joven tiene residencia en el macrocentro oeste de la capital y fue imputado por apología del delito y amenazas con arma blanca. 

Una fiscalía está a cargo del caso y se esperan más decisiones judiciales tras la situación que se registró a plena luz del día en el centro salteño. 

 

AM840

FM96.9

