Detienen a un joven que amenazó con un cuchillo a periodistas en la Plazoleta IV Siglos

El incidente ocurrió pasadas las 13 horas, en el espacio ubicado frente a la Plaza 9 de Julio, mientras el equipo realizaba una entrevista y el agresor se acercó gritando "¡Viva la delincuencia!".

Tras la denuncia, la policía activó un operativo de búsqueda que culminó en la calle Manuela G. de Todd, donde el sujeto fue detenido.

El joven tiene residencia en el macrocentro oeste de la capital y fue imputado por apología del delito y amenazas con arma blanca.

Una fiscalía está a cargo del caso y se esperan más decisiones judiciales tras la situación que se registró a plena luz del día en el centro salteño.