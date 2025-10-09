Caso Jimena Salas: Este miércoles declaró la entonces novia del fallecido Javier Saavedra
La mujer dijo ante el tribunal que Saavedra le había regalado una perrita caniche toy gris a la que llamaban “Bonis”.
Cuando se difundió en los medios de comunicación la foto del animal tomada por la víctima antes de su muerte dijo haber quedado en “shock” por el parecido con su mascota.
El mismo comentario le hicieron sus compañeros de la universidad, por tal motivo decidió preguntar a Saavedra sus dudas sobre la similitud del perro.
También brindó su testimonio una vecina de Salas, que comentó que un hombre se presentó con una caniche gris preguntando si le pertenecía e insistiendo en que se quedara con el animal.