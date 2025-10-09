 imagen

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Caso Jimena Salas: Este miércoles declaró la entonces novia del fallecido Javier Saavedra

La mujer dijo ante el tribunal que Saavedra le había regalado una perrita caniche toy gris a la que llamaban “Bonis”.

Salta Hoy

09 / 10 / 2025

 

Cuando se difundió en los medios de comunicación la foto del animal tomada por la víctima antes de su muerte dijo haber quedado en “shock” por el parecido con su mascota. 

El mismo comentario le hicieron sus compañeros de la universidad,  por tal motivo decidió preguntar a Saavedra sus dudas sobre la similitud del perro.

También brindó su testimonio una vecina de Salas, que comentó que un hombre se presentó con una caniche gris preguntando si le pertenecía e insistiendo en que se quedara con el animal. 

 

AM840

FM96.9

