EN VIVO 13:00 a 14:00 HRS

Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Noche de pizza libre, birra y amigos

Este viernes 10 de octubre se realizará la última Pizzata del año en la Sociedad Italiana de Salta (Zuviría 380).

Salta Hoy

09 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La entrada es de 25 mil pesos e incluye pizza libre, una lata de cerveza, música, baile, sorteos y otras sorpresas. 

Se podrá degustar de las variedades calabresa, napolitana, muzzarella y veneciana. 

También la focaccia, un pan elaborado con hierbas y aceite de oliva. Todos los productos son artesanales y elaborados con masa madre, de la mano del maestro Félix Sandoval, galardonado a nivel nacional. 

Belén Zannier, del área comunicaciones de la Sociedad Italiana de Salta indicó que la “clave de una buena pizza es la excelencia del queso fresco” 

Informes sobre la Noche de Pizza Libre al 387 6328434 o en Zuviría 380.

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

