Noche de pizza libre, birra y amigos

La entrada es de 25 mil pesos e incluye pizza libre, una lata de cerveza, música, baile, sorteos y otras sorpresas.

Se podrá degustar de las variedades calabresa, napolitana, muzzarella y veneciana.

También la focaccia, un pan elaborado con hierbas y aceite de oliva. Todos los productos son artesanales y elaborados con masa madre, de la mano del maestro Félix Sandoval, galardonado a nivel nacional.

Belén Zannier, del área comunicaciones de la Sociedad Italiana de Salta indicó que la “clave de una buena pizza es la excelencia del queso fresco”

Informes sobre la Noche de Pizza Libre al 387 6328434 o en Zuviría 380.