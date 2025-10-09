Piden intervención en un caso de acoso escolar en la escuela Roca
Sucedió en la escuela primaria y la madre del chico afectado asegura que las autoridades no aplican el protocolo oficial por bullying. Mónica, madre del niño de quinto grado agredido habló con Radio Salta.
Salta Hoy
09 / 10 / 2025
“Mi hijo está con mucho miedo”, dijo la madre.
Indicó además que los directivos esperan los informes psicológicos y psicopedagógicos del niño agresor, pero que aún no los reciben.
Noticia en desarrollo...