Berni denunció un acuerdo entre el “Oso” Leavy y Sáenz

Sergio Berni indicó que “con Leavy tiene una gran relación de amistad” y que fue apartado cuando él decidió acercarse al gobernador salteño. Sólo él sabe porqué lo hizo, pero al estar cerca de Sáenz entendemos que es funcional a Milei”.

Y eso nosotros no queremos eso en nuestro espacio”, remarcó.

Berni fue consultado sobre la elección del ex gobernador Juan Manuel Urtubey como uno de los candidatos en su sector y dijo que “es uno de los mejores para luchar contra este gobierno nacional”.