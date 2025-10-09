 imagen

Berni denunció un acuerdo entre el “Oso” Leavy y Sáenz

El interventor del Partido Justicialista salteño habló esta mañana con Radio Salta y explicó los motivos por los cuales se apartó del Frente por la Patria al senador Sergio Leavy.

Salta Hoy

09 / 10 / 2025

 

Sergio Berni indicó que “con Leavy tiene una gran relación de amistad” y que fue apartado cuando él decidió acercarse al gobernador salteño. Sólo él sabe porqué lo hizo, pero al estar cerca de Sáenz entendemos que es funcional a Milei”.

Y eso nosotros no queremos eso en nuestro espacio”, remarcó.

Berni fue consultado sobre la elección del ex gobernador Juan Manuel Urtubey como uno de los candidatos en su sector y dijo que “es uno de los mejores para luchar contra este gobierno nacional”. 

 

