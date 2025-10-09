El Gobierno nacional perdió el apoyo de los gobernadores

“El Gobierno nacional tiene varios aciertos como la baja de la pobreza y la lenta recuperación del salario, pero cometió mala praxis política”, dijo el dirigente salteño.

Romero enumeró otros fallos del oficialismo nacional como la inasistencia en mantener la candidatura de Espert.

Además dijo que el otro de los errores fue dilapidar el apoyo de los aliados en Senado Nacional “con tantos ofensas”.

El senador Romero señaló que las crisis del Garrahan y las Universidades Nacionales no fueron bien manejadas por Milei y su equipo.

“Tendrían que haber entregado al gobierno de Buenos Aires, los cuatro hospitales de gestión nacional que tienen, al igual que el hospital de la provincia de Santa Cruz. debería pasar a manos del gobierno de esa provincia”, indicó.

“La cuestión universitaria requería más diálogo”, dijo Romero y agregó que todas estas decisiones del oficialismo terminaron por desgastarlo, generarle “una gran frustración” que terminaron por decidir su paso al costado.