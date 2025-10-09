Tercer aniversario del Distrito de Prevención 10

El secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, el subjefe de Policía, Walter Toledo, y el director del Distrito de Prevención 10, Guido Burgos, encabezaron el acto por el 3° aniversario del organismo policial ubicado en el barrio Sanidad, de la zona sureste de la ciudad

En ese marco, Avellaneda valoró la importancia de la labor preventiva que se realiza en la jurisdicción, marcando la cercanía de la Policía con la comunidad y resaltó la necesidad de profundizar todas las acciones para fortalecer el servicio de la institución.

Remarcó que, se está trabajando para contar con un espacio en la zona que permita el funcionamiento de unidades especiales de la Policía que contribuyan a prevenir la conflictividad social y la lucha contra el microtráfico de drogas, compromiso que se sustentará a la par de la labor junto a la comunidad vecinal.

Por su parte el director del Distrito de Prevención 10, reiteró el compromiso que se asume de manera diaria para preservar el orden y contribuir a la sana convivencia, remarcando el esfuerzo permanente de la presencia policial en la amplia jurisdicción que la integran 22 dependencias.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos al personal destacado en distintos hechos de relevancia y a quienes cumplieron 25 años de servicio dando paso al desfile institucional.

Finalmente se dejó en funcionamiento un salón multiuso, ubicado en el predio del Distrito de Prevención 10, obra encarada con fondos propios de la institución policial.

Participaron de la ceremonia el intendente de Campo Quijano, Lino Yonar, de Tolar Grande, Sergio Villanueva, la Directora General de Prevención de Drogas, Johana Valencia , la Directora de Relaciones con la Comunidad, Susana Miño, coordinadores y asesores de la Secretaría de Seguridad, integrantes de la Jefatura Mayor policial, familiares e invitados especiales.