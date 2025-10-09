 imagen

Comenzó el operativo de control comercial por el Día de la Madre

Los primeros controles se realizarán en el cuadrante de Avenida San Martín, Ituzaingó, España y Córdoba. Los encargados del comercio deben solicitar a los inspectores tarjeta de identificación QR y orden de trabajo del día.

Este jueves comenzó el Operativo de Control Comercial por el Día de la Madre. Inspectores municipales de dicha dependencia comenzaron con el recorrido en boutiques, casas de ropa deportiva, zapaterías, marroquinerías y locales de venta de celulares y accesorios especialmente. El operativo se extenderá hasta el viernes 17, previo al día de la Madre.

Por estos días los operativos se concentrarán en el cuadrante delimitado por Avenida San Martín, Ituzaingó, España y Córdoba.

Estos controles son preventivos, en tanto buscan que el comercio subsane irregularidades si las hubiese, sin llegar a la multa o clausura. No es el fin de los controles interrumpir la actividad comercial, más en días donde se espera un mayor volumen de ventas.

Medidas de seguridad para el comerciante

Estas acciones estarán a cargo de inspectores debidamente identificados y habilitados. Es importante que los encargados o empleados de comercio, soliciten a los inspectores tarjeta de identificación y orden de trabajo del día. Al final de cada visita al local, el comerciante debe exigir una copia del acta realizada. En este documento podrá corroborar todas las observaciones que se realizaron durante el operativo.
 

