Jóvenes de Justicia Penal Juvenil representarán a Salta en la Feria Nacional de Ciencias

Jóvenes que integran los distintos dispositivos de la Dirección de Justicia Penal Juvenil, entre ellos el Instituto Especializado de Alojamiento Dr. David Michel Torino, fueron seleccionados para participar en la instancia nacional de la Feria de Educación, Artes, Ciencia y Tecnología 2025, que se realizará del 17 al 21 de noviembre en Buenos Aires, con el proyecto “La Mermelada de Un Dulce Desafío”.

El trabajo, que recibió una mención destacada en las instancias provinciales, fue desarrollado en el marco del Programa de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares de Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal, perteneciente al Núcleo Educativo N°7178 “Guachipas”, dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia, y cuenta con la coordinación y acompañamiento de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Seguridad y Justicia.

La coordinadora técnica de Justicia Penal Juvenil, Patricia Galván, destacó la importancia del logro, “los jóvenes de los diferentes dispositivos vienen participando desde 2022 en la Feria de Ciencias, y esta es la cuarta vez que llegan a instancias nacionales. Esto demuestra el compromiso de los chicos y del equipo docente. Para ellos, participar significa mucho más que competir, es recuperar el derecho a la educación y fortalecer su confianza y autoestima.”

El proyecto comenzó a gestarse en marzo, bajo la orientación de la docente Marta Romero, quien explicó que la idea nació de aprovechar los recursos disponibles dentro de la institución, “tenemos plantas frutales y pensamos en cómo reutilizar esa producción. Así surgió la elaboración de mermeladas artesanales. Los jóvenes participaron en todo el proceso, desde la investigación y recolección hasta el diseño de las etiquetas. Estuvieron muy comprometidos y entusiasmados, y aprendimos mucho juntos.”

La propuesta busca fortalecer el aprendizaje desde la práctica y promover la reinserción educativa y social de los jóvenes, brindándoles herramientas para su desarrollo integral y ayudándolos a visualizar nuevas oportunidades a futuro.