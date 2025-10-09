En el Día Mundial de Huevo, habrá promociones en el mercado San Miguel

En el marco del Día Mundial del Huevo, este viernes 10 de octubre se celebrará este rico y nutritivo producto, en el anexo del mercado San Miguel, con grandes ofertas.

Así, quienes visiten los locales ubicados en pasaje Miramar 433 encontrarán precios especiales y promociones. Se destacan la bandeja de 36 huevos medianos a $5.000 y la docena a $2.000, super gigantes estará a $6.000 y la docena a $2.500. Además de promociones que variarán durante la jornada.

Vale subrayar que el huevo es el alimento más nutritivo que existe, posee diferentes propiedades beneficiosas para el organismo como alto valor nutritivo, rico en proteínas, abundantes vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales, antioxidantes y ácidos grasos beneficiosos para la salud cardiovascular.

Se sabe que la historia del Día Mundial del Huevo inicia en Viena 1996, cuando se decidió celebrar el poder del huevo el segundo viernes de octubre de cada año. Desde entonces, los fanáticos de los huevos de todo el mundo han ideado nuevas formas creativas de honrar a esta increíble fuente de nutrientes, y el día de celebración ha crecido y evolucionado con el tiempo.

Este año Argentina ha sido premiada, por tercer año consecutivo, con el Huevo de Oro a la Mejor Celebración del Día Mundial del Huevo por el Instituto Latinoamericano del Huevo.