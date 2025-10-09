Una masiva participación en la muestra aniversario de los Cuerpos Infantiles de Policía

Los distintos Cuerpos Infantiles de la Policía, dependientes de la Dirección General de Estrategia Policial, participaron de la tradicional muestra de integración cultural organizada en el marco del XXXV aniversario de su creación.

Las actividades se desarrollaron en plaza 9 de Julio, donde se instalaron stands culturales junto a presentaciones artísticas de los Cuerpos infantiles de Policía dependientes de los Distritos de Prevención 1 ,7 ,10 y 11, tanto de la capital como el Valle de Lerma.

La semana de festejos inició el fin de semana, en las instalaciones del anfiteatro Gustavo “Cuchi” Leguizamón del Parque San Martín donde se realizó una jornada de integración cultural , con la participación de la Banda de Música infantil,junto a competencias de artes y danzas folclóricas.

El pasado lunes se realizó la misa de acción de gracias que tuvo lugar en la Basílica menor de San Francisco donde asistieron los pequeños integrantes junto a los instructores, padres y familiares.

Finalmente, mañana tendrá lugar el acto central en la explanada del monumento al General Martín Miguel de Güemes, con una ceremonia que comenzará a las 9:30.

En la provincia funcionan 297 Cuerpos Infantiles de Policía en las distintas localidades a fin de generar espacios de contención e integración social de niños y niñas de 6 a 13 años mediante talleres deportivos, de música, baile, teatro, arte, entre otros, promoviendo valores humanos.