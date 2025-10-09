 imagen

Una masiva participación en la muestra aniversario de los Cuerpos Infantiles de Policía

En plaza 9 de Julio, los integrantes de cada grupo de formación exhibieron capacidades, destrezas y habilidades a través del arte y la danza folclórica, entre otros. Mañana será el acto central, en la explanada del Monumento al General Güemes a partir de las 9:30. 

Salta Hoy

09 / 10 / 2025

 

Los distintos Cuerpos Infantiles de la Policía, dependientes de la Dirección General de Estrategia Policial, participaron de la tradicional muestra de integración cultural organizada  en el marco del XXXV aniversario de su creación.

Las actividades se desarrollaron en plaza 9 de Julio, donde se instalaron stands culturales junto a presentaciones artísticas  de los Cuerpos infantiles de Policía dependientes de  los Distritos de Prevención 1 ,7 ,10 y 11, tanto de la capital como el Valle de Lerma.

La semana de festejos inició el fin de semana, en las instalaciones del anfiteatro Gustavo “Cuchi” Leguizamón del Parque San Martín donde se realizó una  jornada de integración cultural , con la participación de la Banda de Música infantil,junto a competencias de artes y danzas folclóricas.

El pasado lunes se realizó la misa de acción de gracias que tuvo lugar en la Basílica menor de San Francisco donde asistieron los pequeños integrantes junto a los instructores, padres y familiares.

Finalmente, mañana tendrá lugar el acto central en la explanada del monumento al General Martín Miguel de Güemes, con una ceremonia que comenzará a las 9:30.

En la provincia funcionan 297 Cuerpos Infantiles de Policía en las distintas localidades a fin de generar espacios de contención e integración social de niños y niñas de 6 a 13 años mediante talleres deportivos, de música, baile, teatro, arte, entre otros, promoviendo valores humanos.

