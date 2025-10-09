Este sábado empiezan las clases de Robótica Inicial en el CIC de Constitución

La Municipalidad y la Universidad Nacional de Salta (UNSa) continúan brindando nuevas oportunidades a los vecinos. En las instalaciones del Centro Integrador Comunitario “Pablo Mesples” de barrio Constitución se dictará el taller de Robótica Inicial.

La propuesta educativa tiene por objetivo brindar 4 clases intensivas, ofreciendo todos los contenidos teóricos y prácticos básicos de ciencia, tecnología y robótica.

La primera clase será este sábado 11 de octubre desde las 15 a 17 hs. en las instalaciones ubicadas en calle Manuel de Estrada y Pje. Del Comercio de barrio Constitución.

La capacitación está a cargo del CEUNSA Centro de Extensión Universitaria de la UNSA que funciona del CIC. Para mayor mayor información comunicarse al 3872266146.