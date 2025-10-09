 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Este sábado empiezan las clases de Robótica Inicial en el CIC de Constitución

La propuesta educativa es un taller de 4 clases intensivas. La primera es este sábado 11 de 15 a 17 hs en Manuel de Estrada y Pje. del Comercio de barrio Constitución. Estará a cargo de profesores de la Universidad Nacional de Salta. Consultas por Whatsapp al 3872266146.

Salta Hoy

09 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Municipalidad y la Universidad Nacional de Salta (UNSa) continúan brindando nuevas oportunidades a los vecinos. En las instalaciones del Centro Integrador Comunitario “Pablo Mesples” de barrio Constitución se dictará el taller de Robótica Inicial.

La propuesta educativa tiene por objetivo brindar 4 clases intensivas, ofreciendo todos los contenidos teóricos y prácticos básicos de ciencia, tecnología y robótica.

La primera clase será este sábado 11 de octubre desde las 15 a 17 hs. en las instalaciones ubicadas en calle Manuel de Estrada y Pje. Del Comercio de barrio Constitución.

La capacitación está a cargo del CEUNSA Centro de Extensión Universitaria de la UNSA que funciona del CIC. Para mayor mayor información comunicarse al 3872266146.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO