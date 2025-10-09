La Municipalidad y Upateco lanzan curso universitario introductorio de inglés

La Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Gobierno, en conjunto con la Universidad Provincial de Administración, Tecnología y Oficios (Upateco), invita a la comunidad a participar del Curso Universitario Introductorio de Inglés.

El curso tiene una carga horaria de 24 horas y se dictará en modalidad presencial los días lunes y miércoles, de 15 a 17, en el SUM de barrio Sanidad, ubicado en calle Federico Leloir 62.

Las inscripciones se realizan a través de WhatsApp 3874410845. Esta iniciativa busca brindar herramientas de aprendizaje de inglés a vecinos que deseen iniciar su formación en el idioma, promoviendo la educación y la inclusión académica en la ciudad.