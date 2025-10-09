Así será el servicio de colectivos por el feriado nacional de este viernes 10 de octubre
Los corredores urbanos y metropolitanos cumplirán horarios similares a los de un domingo.
Salta Hoy
09 / 10 / 2025
SAETA informa que este viernes 10 de octubre, debido a cumplirse el feriado nacional por el Día de la Raza, el servicio de transporte urbano de pasajeros sufrirá modificaciones en su diagrama de trabajo.
Los usuarios podrán seguir la localización de las unidades en circulación, a través de SAETA APP, disponible para celulares con sistema Android y de iOS.
Tampoco estará habilitada la atención al público en los Centros de Atención al Usuario de SAETA, la que se retomará con normalidad el próximo lunes 13 en horario habitual.