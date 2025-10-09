Así será el servicio de colectivos por el feriado nacional de este viernes 10 de octubre

SAETA informa que este viernes 10 de octubre, debido a cumplirse el feriado nacional por el Día de la Raza, el servicio de transporte urbano de pasajeros sufrirá modificaciones en su diagrama de trabajo.

Los corredores urbanos y metropolitanos cumplirán horarios similares a los de un domingo.

Los usuarios podrán seguir la localización de las unidades en circulación, a través de SAETA APP, disponible para celulares con sistema Android y de iOS.

Tampoco estará habilitada la atención al público en los Centros de Atención al Usuario de SAETA, la que se retomará con normalidad el próximo lunes 13 en horario habitual.

