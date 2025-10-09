Este viernes y el sábado se realizarán operativos de identificación en Capital y en Orán

La subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, organismo que depende del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos, informó que este viernes 10 se realizarán operativos de identificación tanto en Capital como en Orán. Asimismo, señaló que por el feriado del 12 de octubre, que se traslada para este 10 de octubre, se activarán las guardias de inscripciones de nacimientos y defunciones que funcionan durante todo el año.

Hoy se completaron dos operativos, uno en el barrio Palermo y otro en la Plaza Evita, en los mismos existió una gran convocatoria de vecinos que se acercaron a hacer trámites identificatorios.

Cronograma de servicios activos del Registro Civil para el fin de semana

Viernes 10: operativos de identificación en los barrios Las Colinas, El Cóndor N° 7 y General Mosconi, entre las avenidas Constitución y Sansón. A primera hora se entregarán 70 turnos por orden de llegada, y la atención será de 9 a 13 horas.

En Orán, el móvil del Registro Civil estará en el barrio Taranto, en la esquina de Corrientes y Martín Fierro. En este caso, se entregarán 120 turnos a primera hora, y la atención comenzará a partir de las 9.

Sábado 11: operativo de identificación en el barrio San Francisco Solano, sobre avenida Felipe Varela al 1700.

Nacimientos y defunciones

Desde este viernes 10 y durante todo el fin de semana se podrán inscribir, en la oficina del Hospital Materno Infantil, todos los nacimientos que se produzcan en ese nosocomio.

En tanto, en la sede central de Almirante Brown 160 se registrarán los nacimientos ocurridos en el ámbito privado (clínicas, domicilios particulares u otros lugares), así como también las defunciones.

Identificaciones

El sábado y domingo estarán habilitadas las guardias de identificación en la sede central de Almirante Brown 160 y en el CDR del Hiper Libertad. A primera hora se entregarán 100 turnos para la atención al público.

La atención de las guardias comenzará a las 8 de la mañana y se extenderá hasta agotar los turnos disponibles.

Costos y medios de pago

El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En cuanto al pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y la versión exprés, $150.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en conjunto con ANSES al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.