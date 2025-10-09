 imagen

Seguridad Penitenciaria: secuestros de elementos prohibidos en controles y requisas

En el marco de los procedimientos de control preventivo que se realizan en las diferentes dependencias carcelarias se detectaron e incautaron puntas, celulares, cables y droga. Se trabajó con el área de canes adiestrados del SPPS y paletas detectoras de metales.

Salta Hoy

09 / 10 / 2025

 

En el marco del trabajo diario de seguridad penitenciaria que realiza el Grupo Especial de la División de Registro y Requisa del Servicio Penitenciario de la Provincia, en la última semana se detectaron e incautaron droga y elementos prohibidos ocultos en pabellones, celdas, baños, patio entre otros lugares intramuros.

El trabajo preventivo se llevó a cabo en las distintas dependencias carcelarias. Se secuestraron 18 envoltorios de droga, 18 celulares con accesorios, cables y 11 puntas. 

Hubo intervenciones con el área de canes adiestrados del SPPS. También se trabajó con paletas detectoras de metales. En cuanto a los casos por detección de droga se dio intervención a la Policía de Salta y a las Fiscalías correspondientes. 

Cabe destacar que el SPPS diariamente trabaja con unidades especiales en la detección e incautación de todo tipo de elemento o sustancias que puedan ser utilizados para dañar la integridad física o psíquica de las personas o todo lo que pueda alterar la conducta de la población penal.  El objetivo es afianzar la seguridad de las personas privada de la libertad, del personal penitenciario y de los visitantes. 

En este sentido, el Servicio Penitenciario de Salta recuerda a las personas que ingresan a los penales familiares, visitas en general que existen normas concretas sobre la prohibición del ingreso de determinados elementos, sustancia o alimentos. La Institución solicita a la población que atienda las indicaciones del puesto de control y consulte la lista oficial de objetos permitidos para evitar inconvenientes y colaborar con las medidas de seguridad.
 

