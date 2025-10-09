Mujeres egresadas del programa Constructoras pusieron en valor el comedor “Dos de Abril”

El comedor “Dos de Abril” del barrio homónimo, que alimenta a unos 120 chicos, adultos mayores y discapacitados, de manera diaria, cuenta con una cocina renovada gracias al trabajo de las Constructoras que cursaron la formación de Ceramistas II.

En el edificio que funciona desde 1994, se realizaron tareas para la extracción de cerámicos viejos, además del pegamento que sostenía los antiguos revestimientos. En su lugar, las trabajadoras colocaron revestimientos nuevos, donados por la empresa Cerámica Alberdi, con los cuales las estudiantes también realizaron diseños auténticos con finos acabados.

Las actividades para la renovación correspondieron a las prácticas profesionales del curso estatal que se dicta en la Casona de la Paz. En esta cohorte, finalizaron la cursada 19 mujeres que eligieron perfeccionar sus técnicas y conocimientos luego de cursar el nivel I, cuyas tareas fueron complementadas por las técnicas de albañilería aprendidas en diversos talleres de formación profesional.

En la oportunidad, el director de Desarrollo Socioeconómico del Ministerio de Desarrollo Social, Facundo Miranda indicó que, “esperamos que esta experiencia no solo tenga un impacto positivo aquí en la zona sino también en la vida de cada una de las chicas que estuvieron participando de Constructoras. Deseamos continuar con este tipo de formaciones en lo que es el rubro de la construcción permitiendo que más mujeres puedan ingresar en una actividad que tiene una gran demanda pero que muchas veces ha sido masculinizadas y por ello marginada. Lo que hacemos aquí es demostrar la capacidad, destreza y habilidad que tienen las mujeres para llevar adelante este tipo de trabajos y creemos que así como ellas, muchas otras mujeres de Salta pueden aprovechar estas formaciones gratuitas que brindamos desde el Gobierno de la Provincia y poder así crecer como personas en su autonomía económica”.

En la actividad también participó el gerente de gestión y calidad de medioambiente de Cerámica Alberdi, Pablo Ríos.

Constructoras

Se trata de una iniciativa, que se implementa en Salta desde el 2022, que busca capacitar a mujeres y personas LGBTIQ+ en oficios de la construcción para promover la igualdad d oportunidades laborales en ese sector.

El programa ofrece formación en áreas como albañilería, instalaciones eléctricas y sanitarias, cerámica, soldadura, herrería y carpintería. Todo esto con el fin de facilitar y fomentar su inserción laboral y su posterior autonomía económica.