Los gobernadores de Provincias Unidas concretaron una nueva cumbre en Jujuy

Carlos Sadir recibió a Martín Llaryora, Ignacio Torres, Claudio Vidal y Gustavo Valdés. La primera recorrida que realizaron fue al Parque solar de El Pongo.

Argentina

09 / 10 / 2025

 

Los gobernadores que conforman la nueva fuerza Provincias Unidas llevaron a cabo hoy una cumbre en la provincia de Jujuy de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre y abogaron por más “productividad, equilibrio y federalismo”.

Los mandatarios provinciales fueron recibidos en la provincia del norte por el mandatario Carlos Sadir, uno de los integrantes del espacio.

Quiénes son los gobernadores que asistieron

La primera foto que se difundió entre los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Valdés (Corrientes), además del candidato a diputado uan Schiaretti, fue tomada en Parque solar de El Pongo, un lugar destacado de la provincia por su vínculo con el desarrollo energético sustentable del norte argentino.

Posteriormente, se reunieron con empresarios mineros e industriales para analizar la coyuntura en el sector y analizar proyectos para que se vinculen las economías regionales.

Durante el mediodía encabezaron un un acto en la capital jujeña, donde los representantes de Provincias Unidas ratificaron el “proyecto de un modelo de país con mayor productividad, equilibrio y federalismo”.

El objetivo es poner en común las distintas visiones que tienen los mandatarios provinciales sobre “educación, salud, trabajo y la producción agrícola e industria”.

Próximo encuentro en Buenos Aires

El próximo miércoles está previsto un nuevo encuentro de los miembros de Provincias Unidas en la ciudad de Buenos Aires.


 

