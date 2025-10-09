Viernes en la Feria: talleres, homenajes y música para toda la familia

Este viernes, la Feria del Libro de Salta continúa con actividades para todas las edades, combinando talleres, charlas, música, teatro y literatura. La jornada iniciará a las 9 horas con talleres para niños en el Teatro y en la Sala de Formación, mientras que a las 10 se inaugura el Mercadito Cultural en el Hall del Teatro, a cargo de las Juventudes Artistas Salteñas. A las 11 horas se realizará la presentación de los ganadores de los concursos literarios en el Teatro, con la participación de Luciana Lucero, Amina Frías y Matías Romero.

A mediodía, a las 12 horas, se presentará Aromas y sabores del NOA de Verónica de los Ángeles Gutiérrez en el SUM, mientras que a las 13 horas, en el Café Literario, habrá un almuerzo con editoriales locales y regionales. Por la tarde, a las 14 horas, se podrán disfrutar de Cabalgando, un mundo de cuentos en el SUM y Cómo conquistar al público en el Hall del Teatro, a cargo de Carlos Maximiliano Giménez. A las 15 horas, el Café Zorilla será escenario de la presentación de Eterna Poesía de Haydée Ávila, mientras que en la Sala de Formación se presentarán los poemarios Las Balas de Dios, Virutas de Luz entre las hojas y Demasiada Vida, a cargo de Noelia Fath y Susana Maggio.

A las 16 horas, en el Café Literario, se realizará la presentación de Cuando yo lo encuentre, novela de Gloria Lise. A las 17 horas, los más pequeños podrán participar de la presentación de María Laura Devetach – El lobo y su hora en el Hall del Teatro, mientras que en la Sala de Formación se desarrollará Ajuste de Cuentos de Cecilia Barba. A las 18 horas, se ofrecerá la charla-homenaje a Mario Vargas Llosa en la Sala de Formación con Daniel Medina y Betina Campuzano, y en el Hall del Teatro, Apacheta: una experiencia intercultural en red, a cargo de diversos autores y coordinadores de la región.

Por la noche, la Feria continuará con actividades musicales y literarias: a las 19 horas, se presentarán Crónicas musicales en el Café Literario y Spondylus en el Café Zorilla; a las 20 horas, en el Teatro, se realizará el Festival Internacional de Folklore “El Chango Ibarra” y en la Sala de Formación, Amar es el Camino de Juan Eduardo Pérez. La jornada finaliza con presentaciones de literatura y música: a las 21 horas se proyectará el estreno cinematográfico Manifiesto Herrán en el Café Literario, mientras que en el Café Zorilla se presentarán Peces al Grito de Venganza de Gustavo Daniel y El Simbolismo numérico en el Arte Musical y su relación con la Emotividad de Carolina Cerini en la Sala de Formación, cerrando así un día repleto de propuestas culturales.