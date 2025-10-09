Este sábado se disputará la final del "Torneo de Penales de la Ciudad". Tras varias instancias se vivirá una definición apasionante.

Se llevará a cabo en el entretiempo del partido entre Gimnasia y Tiro y Temperley, que se juega en el estadio del Albo a las 20.30, por el primer partido del reducido de la Primera Nacional. Los equipos que definirán el título son El Tribuno e Ingenieros RR.

Cabe destacar que en la jornada anterior ya se decidió el tercer puesto, que quedó en manos de La Gambeta. La competición se realiza con el objetivo de fomentar la participación deportiva y recreativa de jóvenes y adultos salteños.

Desde la Agencia Salta Deportes destacan que se busca integrar a toda la comunidad y que puedan disfrutar de lo que aman.

Se recuerda que los premios son los siguientes:

– 1er premio: 500 mil pesos, más un juego de camisetas

– 2do premio: un juego de camisetas

– 3er premio: cuatro pelotas de fútbol