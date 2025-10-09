 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Este sábado se jugará la final del "Torneo de Penales de la Ciudad"

Se llevará a cabo en el entretiempo del partido entre Gimnasia y Tiro y Temperley, que se juega en el estadio del "Albo" a las 20.30, por el primer partido del reducido de la Primera Nacional. Los equipos que definirán el título son El Tribuno e Ingenieros RR.

Deportes

09 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Este sábado se disputará la final del "Torneo de Penales de la Ciudad". Tras varias instancias se vivirá una definición apasionante.

Se llevará a cabo en el entretiempo del partido entre Gimnasia y Tiro y Temperley, que se juega en el estadio del Albo a las 20.30, por el primer partido del reducido de la Primera Nacional. Los equipos que definirán el título son El Tribuno e Ingenieros RR.

Cabe destacar que en la jornada anterior ya se decidió el tercer puesto, que quedó en manos de La Gambeta. La competición se realiza con el objetivo de fomentar la participación deportiva y recreativa de jóvenes y adultos salteños.

Desde la Agencia Salta Deportes destacan que se busca integrar a toda la comunidad y que puedan disfrutar de lo que aman.

Se recuerda que los premios son los siguientes:

– 1er premio: 500 mil pesos, más un juego de camisetas

– 2do premio: un juego de camisetas

– 3er premio: cuatro pelotas de fútbol

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO