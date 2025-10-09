Matilda Languasco, el orgullo salteño que fue convocada a la Selección argentina

Un gran salto a la elite de la gimnasia rítmica. La gimnasta salteña Matilda Languasco se convirtió recientemente en parte de la Selección argentina de la disciplina tras consagrarse en el Torneo Nacional de Clubes de la especialidad, que se realizó a comienzo de este mes en la ciudad misionera de Posadas.

Languasco, quien fue parte de las más de 350 gimnastas de todo el país que participaron en la competencia nacional en los niveles A y B de la disciplina, marcó un verdadero profesionalismo, lo que le otorgó el pasaje para representar a nuestro país en las competencias internacionales.

Cabe destacar que la pequeña de 10 años de edad pertenece a la escuela de gimnasia rítmica Oxígeno Salta, a cargo de la profesora Roxana Rearte, una entidad en permanente ascenso con 16 años de trayectoria en nuestra ciudad.

Oxígeno Salta brinda sus clases en el salón de la iglesia Nuestra Señora de Lourdes, en el barrio Intersindical, en la zona sur de la ciudad.

Pero lo cierto es que Matilda, que participó en el Nivel A, fue impecable en cada movimiento durante su participación en el torneo y hasta se llevó los elogios generalizados, abriendo la puerta al interior, principalmente al NOA, para pertenecer a la Selección, ya que tradicionalmente solo gimnastas de las principales urbes y del Litoral tienen un lugar privilegiado para representar a nuestro país.

Matilda es parte de la escuela hace más de tres años y desde el comienzo demostró su permanente crecimiento en una entidad tan exigente como competitiva, ya que no solo se dedica a la formación inicial de las pequeñas a partir de los 7 años de edad con las Infantiles, sino que además logra importantes premios en los certámenes que compite hasta las chicas de 16 años, del Nivel Mayor, inclusive.

Ahora, tras ser convocada tendrá un constante seguimiento en nuestra ciudad, para las posteriores convocatorias a los certámenes de Selección.

Felicidad y sorpresa

"Para nosotras es una enorme felicidad que Salta tenga una representante en la Selección argentina de gimnasia rítmica, pero principalmente es un orgullo que nuestra escuela, Oxígeno Salta, haya podido demostrar su altísimo nivel frente a las representantes de todo el país", señaló la profesora y directora salteña Roxana Rearte.

En es sentido señaló que "si bien sabíamos a lo que nos enfrentábamos, también fue una sorpresa la convocatoria, porque para nosotras es fundamental que las chicas compitan, pero el gran objetivo es que disfruten de la gimnasia rítmica en todo momento de sus vidas".