EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Matilda Languasco, el orgullo salteño que fue convocada a la Selección argentina

La pequeña gimnasta de la escuela Oxígeno Salta fue llamada para representar al Seleccionado nacional de gimnasia rítmica.

Deportes

09 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Un gran salto a la elite de la gimnasia rítmica. La gimnasta salteña Matilda Languasco se convirtió recientemente en parte de la Selección argentina de la disciplina tras consagrarse en el Torneo Nacional de Clubes de la especialidad, que se realizó a comienzo de este mes en la ciudad misionera de Posadas.

Languasco, quien fue parte de las más de 350 gimnastas de todo el país que participaron en la competencia nacional en los niveles A y B de la disciplina, marcó un verdadero profesionalismo, lo que le otorgó el pasaje para representar a nuestro país en las competencias internacionales.

Cabe destacar que la pequeña de 10 años de edad pertenece a la escuela de gimnasia rítmica Oxígeno Salta, a cargo de la profesora Roxana Rearte, una entidad en permanente ascenso con 16 años de trayectoria en nuestra ciudad.

Oxígeno Salta brinda sus clases en el salón de la iglesia Nuestra Señora de Lourdes, en el barrio Intersindical, en la zona sur de la ciudad.

Pero lo cierto es que Matilda, que participó en el Nivel A, fue impecable en cada movimiento durante su participación en el torneo y hasta se llevó los elogios generalizados, abriendo la puerta al interior, principalmente al NOA, para pertenecer a la Selección, ya que tradicionalmente solo gimnastas de las principales urbes y del Litoral tienen un lugar privilegiado para representar a nuestro país.

Matilda es parte de la escuela hace más de tres años y desde el comienzo demostró su permanente crecimiento en una entidad tan exigente como competitiva, ya que no solo se dedica a la formación inicial de las pequeñas a partir de los 7 años de edad con las Infantiles, sino que además logra importantes premios en los certámenes que compite hasta las chicas de 16 años, del Nivel Mayor, inclusive.

Ahora, tras ser convocada tendrá un constante seguimiento en nuestra ciudad, para las posteriores convocatorias a los certámenes de Selección.

Felicidad y sorpresa

"Para nosotras es una enorme felicidad que Salta tenga una representante en la Selección argentina de gimnasia rítmica, pero principalmente es un orgullo que nuestra escuela, Oxígeno Salta, haya podido demostrar su altísimo nivel frente a las representantes de todo el país", señaló la profesora y directora salteña Roxana Rearte.

En es sentido señaló que "si bien sabíamos a lo que nos enfrentábamos, también fue una sorpresa la convocatoria, porque para nosotras es fundamental que las chicas compitan, pero el gran objetivo es que disfruten de la gimnasia rítmica en todo momento de sus vidas".

