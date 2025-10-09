Operativo de tránsito por los festejos del 35º aniversario de la Policía Infantil

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad prepara un operativo especial por la celebración del 35º aniversario de la Policía Infantil.

Este viernes 10 de octubre, habrá diferentes cortes en la zona del Monumento a Güemes a partir de las 7 de la mañana. Se llevará a cabo un acto y un desfile.

Los cortes serán los siguientes:

Del Milagro y Linares

Del Milagro y República de Israel

Del Milagro y José Félix Uriburu

Del Milagro y Manuel Solá

Paseo Güemes y Del Milagro

Uriburu y Av. Bicentenario

República de Israel y Av. Bicentenario

San Lorenzo y Av. Bicentenario

Francisco Gurruchaga y Apolinario Saravia

Indalecio Gómez y Av. Bicentenario

Se solicita a la comunidad seguir las indicaciones del personal uniformado y tomar vías alternativas hasta el final de la ceremonia.