Operativo de tránsito por los festejos del 35º aniversario de la Policía Infantil
Este viernes 10 de octubre, habrá diferentes cortes en la zona del Monumento a Güemes a partir de las 7 de la mañana. Se llevará a cabo un acto y un desfile. Se solicita
Salta Hoy
09 / 10 / 2025
La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad prepara un operativo especial por la celebración del 35º aniversario de la Policía Infantil.
Este viernes 10 de octubre, habrá diferentes cortes en la zona del Monumento a Güemes a partir de las 7 de la mañana. Se llevará a cabo un acto y un desfile.
Los cortes serán los siguientes:
Del Milagro y Linares
Del Milagro y República de Israel
Del Milagro y José Félix Uriburu
Del Milagro y Manuel Solá
Paseo Güemes y Del Milagro
Uriburu y Av. Bicentenario
República de Israel y Av. Bicentenario
San Lorenzo y Av. Bicentenario
Francisco Gurruchaga y Apolinario Saravia
Indalecio Gómez y Av. Bicentenario
Se solicita a la comunidad seguir las indicaciones del personal uniformado y tomar vías alternativas hasta el final de la ceremonia.