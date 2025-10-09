Defensa Civil sobrevoló la zona afectada por incendio forestal en San Lorenzo

El subsecretario de Defensa Civil, Ignacio Vilchez, sobrevoló esta tarde el incendio forestal registrado en el Cerro Elefante, en la localidad de San Lorenzo, a fin de relevar la zona afectada y coordinar las acciones de sofocamiento. Se contó con la colaboración del AeroClub.

Trabajan en la contención del foco ígneo Bomberos de la Policía y el cuartel de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, con los distintos recursos operativos desplegados en zonas de difícil acceso.

El incendio se encuentra en zona de serranías alejado del sector urbano.