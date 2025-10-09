La Policía trabaja para dar con el paradero de Vicente Cordeyro

Efectivos de áreas operativas e investigativas de la Policía de Salta trabajan para dar con el paradero de Vicente Osvaldo Cordeyro de 64 años, quien se ausentó de su hogar esta mañana.

Salió de su vivienda en un automóvil Volkswagen Surán gris.

Se activó el protocolo de búsqueda de personas hoy a las 16.30 tras el reporte de familiares al Sistema de Emergencias 911.

Se solicita a la comunidad que, ante cualquier información que contribuya con su ubicación, se comunique al Sistema de Emergencias 911 o a la dependencia policial más cercana.