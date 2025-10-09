Con promos especiales, el “Patio de las Empanadas” se prepará para el fin de semana largo
Desde este viernes 10 de octubre, vecinos y turistas disfrutarán de descuentos y promociones en los locales ubicados en Esteco 299. Incluirán empanadas, humitas, tamales y otros platos regionales. Además, el postre va de regalo.
En el marco del Día de la Diversidad Cultural, y por el feriado nacional de este viernes 10 de octubre, la Municipalidad a través del mercado San Miguel invita a los vecinos a visitar y a aprovechar las promos del mercadito “Patio de las Empanadas”.
Los locales ubicados en Esteco 299 tendrán promos para aprovechar con familias y amigos durante este viernes, sábado y domingo.
El local 7 de “Los Gauchitos” ofrece postre de regalo para quien comente esta publicación, sumando las siguientes promociones:
PROMO 1: Una docena de empanadas (carne o pollo) más una gaseosa (primera marca) de litro a $12.000.
PROMO 2: Una docena de empanadas (carne o pollo) más una gaseosa (primera marca) de litro y medio o un porrón de cerveza a $14.000.
PROMO 3: Una docena de empanadas (carne o pollo) más una pizza más una gaseosa de litro (primera marca) a $20.000.
Por su parte el local 1 “Elenita” ofrecerá este fin de semana los siguientes precios a turistas y salteños:
PROMO 1: cuatro (4) humitas más una gaseosa de litro (primera marca) a $20.000.
PROMO 2: seis (6) tamales salteños más una gaseosa (primera marca) a $24.000.
En el local 2 del predio, “menú Nahuel” ofrece estos precios:
PROMO 1: una docena de empanadas (carne o pollo) más una gaseosa (primera marca) de un litro a $14.000.
PROMO 2: Carne al horno para dos personas, con papas doradas, arroz o ensalada $15.000.
El local 5 “Flores de Valkiria” se suma al fin de semana largo con estas promociones:
PROMO 1 : Una docena de empanadas (carne, pollo, queso o jamón y queso), más una gaseosa (primera marca) de litro y medio a $12.000.
PROMO GRANDE: una docena de empanadas (carne, pollo, queso o jamón y queso), más una pizza muzzarella, más una gaseosa (primera marca) de litro y medio a solo $20.000.
El local número 4 de “María Castillo” tendrá las humitas salteñas a $5.000 cada una y los tamales a $4.000 la unidad.
De esta manera los locales buscan con estas promociones aumentar las ventas e incentivar el consumo ofreciendo un valor adicional, que implica el disfrutar de uno de los lugares turísticos más destacados y clásicos de la gastronomía salteña.