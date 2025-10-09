 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Con promos especiales, el “Patio de las Empanadas” se prepará para el fin de semana largo

Desde este viernes 10 de octubre, vecinos y turistas disfrutarán de descuentos y promociones en los locales ubicados en Esteco 299. Incluirán empanadas, humitas, tamales y otros platos regionales. Además, el postre va de regalo.

Salta Hoy

09 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

En el marco del Día de la Diversidad Cultural, y por el feriado nacional de este viernes 10 de octubre, la Municipalidad a través del mercado San Miguel invita a los vecinos a visitar y a aprovechar las promos del  mercadito “Patio de las Empanadas”. 

Los locales ubicados en Esteco 299 tendrán promos para aprovechar con familias y amigos durante este viernes, sábado y domingo.

El local 7 de “Los Gauchitos” ofrece postre de regalo para quien comente esta publicación, sumando las siguientes promociones:

PROMO 1: Una docena de empanadas (carne o pollo) más una gaseosa (primera marca) de litro a $12.000.

PROMO 2: Una docena de empanadas (carne o pollo) más una gaseosa (primera marca) de litro y medio o un porrón de cerveza a $14.000.

PROMO 3: Una docena de empanadas (carne o pollo) más una pizza más una gaseosa de litro (primera marca) a $20.000.

Por su parte el local 1 “Elenita” ofrecerá este fin de semana los siguientes precios a turistas y salteños:

PROMO 1: cuatro (4) humitas más una gaseosa de litro (primera marca) a $20.000.

PROMO 2: seis (6) tamales salteños más una gaseosa (primera marca) a $24.000.

En el local 2 del predio, “menú Nahuel” ofrece estos precios:

PROMO 1: una docena de empanadas (carne o pollo) más una gaseosa (primera marca) de un litro a $14.000.

PROMO 2: Carne al horno para dos personas, con papas doradas, arroz o ensalada $15.000.

El local 5 “Flores de Valkiria” se suma al fin de semana largo con estas promociones:

PROMO 1 : Una docena de empanadas (carne, pollo, queso o jamón y queso), más una gaseosa (primera marca) de litro y medio a $12.000.

PROMO GRANDE: una docena de empanadas (carne, pollo, queso o jamón y queso), más una pizza muzzarella, más una gaseosa (primera marca) de litro y medio a solo $20.000.

El local número 4 de “María Castillo” tendrá las humitas salteñas a $5.000 cada una y los tamales a $4.000 la unidad.

De esta manera los locales buscan con estas promociones aumentar las ventas e incentivar el consumo ofreciendo un valor adicional, que implica el disfrutar de uno de los lugares turísticos más destacados y clásicos de la gastronomía salteña.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO