El Gobierno llegó al Valle de Luracatao para entregar 20 viviendas

Siendo el federalismo la política del Gobierno de Gustavo Sáenz, es que el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) llegó al Valle de Luracatao para hacer entrega de 20 viviendas construidas con el municipio de Seclantás.

El Valle de Luracatao está ubicado a 2.700 msnm. Se encuentra a 51 kilómetros del pueblo de Seclantás y se llega por un camino de montañas. Allí, se encuentran distintos parajes rurales, el centro más poblado es La Puerta cuenta con un poco más de 650 habitantes.

Fue ese el lugar elegido para reunir a las familias que recibieron de la mano de la presidente del IPV, Laura Caballero, y del intendente, Mauricio Abán, las llaves de su casa propia.

Durante el acto, la titular del IPV dijo “el gobernador Gustavo Saénz sigue avanzando por los salteños y nos pide a los funcionarios que lleguemos a cada rincón de la provincia, ese es el federalismo que él reclama tocando puertas en Buenos Aires para que se den vuelta a mirar nuestro norte y nuestras necesidades”.

Caballero prosiguió diciendo “la política nacional nos dive que a las viviendas no las tiene que hacer el Estado sino los privados, y cuando llegamos a estos lugares nos damos cuenta de que nosotros somos quienes tenemos que ayudar y dar las mismas oportunidades, por eso el Gobernador nos encomendó seguir esta tarea. Tengo la suerte de conocer cada paraje de este municipio y saber que es importante la presencia del Estado”.

El intendente mencionó “si estas casas se demoraron en entregar fue porque la motosierra llegó hasta aquí, el gobierno nacional decidió ponerle fin al sueño de un montón de familias de la casa propia, pero por suerte tenemos un Gobernador que se pone la camiseta y tomó la decisión de financiar la obra hasta su culminación. Con estas viviendas son cerca de cien las entregadas en Seclantás, en la gestión de Sáenz”.

La construcción de las viviendas estuvo a cargo del municipio de Seclantás. Cada casa cuenta con dos dormitorios, baño, cocina, lavadero y galería. El diseño se adaptó a las condiciones climáticas y constructivas del valle, priorizando materiales resistentes, de fácil mantenimiento y adecuados al entorno rural.

Al cortar Nación el envío de los fondos, la obra fue concluida por el Gobierno de la Provincia de Salta, que asumió con esfuerzo y compromiso la continuidad de los trabajos hasta su terminación.