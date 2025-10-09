 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

El Poder Judicial de Salta subastará cuatro camionetas del Poder Ejecutivo

A partir del próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el Poder Judicial de Salta abrirá el proceso de subasta para cuatro camionetas pertenecientes al Poder Ejecutivo. Se trata de una Toyota Hilux 4x4 doble cabina modelo 2008, una Toyota Hilux doble cabina 4x2 modelo 2008, otra Toyota Hilux doble cabina 4x4 modelo 2006 y una Chevrolet S10 4x2 2.8 TDI.

Salta Hoy

09 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Desde el pasado 6 de octubre, los interesados pueden consultar los detalles y las fotografías de cada uno de los vehículos en el sitio web oficial subastas.justiciasalta.gov.ar. Además, se llevará a cabo una exhibición de los vehículos el 9 de octubre, entre las 10 y las 12, en el playón de estacionamiento de Ciudad Judicial, ubicado en avenida Bolivia 4671. Es importante coordinar antes la visita con el martillero responsable o la Oficina de Subastas del Poder Judicial.

Para participar, los interesados deberán registrarse en el sistema y contar con un usuario activo. La plataforma también ofrece un asistente virtual, impulsado por inteligencia artificial, diseñado para responder a las preguntas frecuentes de los usuarios y facilitar la participación en el proceso de subastas electrónicas.

Esta subasta representa la quinta programada para la primera etapa de ejecución del convenio de colaboración firmado en diciembre del año pasado entre la Corte de Justicia, el Ministerio de Economía y Servicios Públicos, y el Ministerio de Seguridad y Justicia. Los fondos recaudados en este remate tienen como destino la compra de bienes y equipamiento para la Policía y el Servicio Penitenciario de Salta, priorizando la modernización de sus áreas administrativas y de las Divisiones de Asuntos Judiciales.

El sistema implementado por el Poder Judicial no solo permite la adquisición de bienes a precios competitivos, sino que también promueve la participación ciudadana, contribuyendo a un proceso de venta más democrático y transparente.

