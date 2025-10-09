 imagen

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Abre en Salta el primer Centro de Simulación Médica Integral del norte argentino

Metanoia Smx comenzará a funcionar desde el 14 de octubre en España 1440. Es un proyecto articulado entre el sector público y privado y contará con formación médica con tecnología de vanguardia.

Salta Hoy

09 / 10 / 2025

 

Salta contará desde el 14 de octubre con Metanoia Smx – Centro de Simulación Médica Integral, el primero de su tipo en el norte argentino. El espacio propone una nueva manera de formar profesionales de la salud, mediante la práctica de procedimientos clínicos y quirúrgicos en un entorno seguro, con tecnología de simulación avanzada y acompañamiento de expertos.

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, visitó las instalaciones y destacó que, “este es un proyecto en el que venimos trabajando de manera articulada entre el sector público y el privado. El Colegio Médico de Salta también ha hecho un valioso aporte. Cada uno ha puesto su granito de arena para transformar el rumbo de la medicina actual hacia la medicina del futuro”.

La iniciativa es impulsada por el Colegio de Médicos de Salta, en convenio con la empresa SUDES S.A.S., y tiene como objetivo brindar herramientas modernas para que los profesionales de la salud, en cualquier etapa de su carrera, puedan desarrollar habilidades técnicas de forma segura y con validación académica.

El centro cuenta con simuladores de alta fidelidad, realidad virtual, experiencias inmersivas, modelos 3D, inteligencia artificial y plataformas digitales. Estas tecnologías permitirán acceder a actualizaciones médicas de última generación y practicar con metodologías avaladas por instituciones referentes de cada especialidad.

Metanoia Smx funcionará en España 1440, edificio donde operaba la antigua sede del Colegio de Médicos. El inmueble - con valor histórico desde 1965— fue restaurado y refuncionalizado por SUDES S.A.S., transformándose en un espacio moderno y altamente tecnificado.
 
Beneficio para la comunidad médica

A partir de un convenio con el Ministerio de Salud Pública, los 400 residentes de las 52 residencias médicas de la provincia dispondrán de cuatro horas mensuales de simulación básica certificable, sin costo, acumulables y autogestionables mediante una credencial digital.

El ministro Mangione, expresó que, “ninguna residencia en el país tendrá una capacitación como la que vamos a tener los salteños. Es un proyecto impulsado por empresarios locales, con el apoyo del Colegio Médico y del Ministerio de Salud Pública. Buscamos la excelencia y una nueva visión para formar a los jóvenes con alto nivel científico y compromiso social”.

Además, los afiliados al Colegio de Médicos podrán acceder sin cargo al Programa de Educación Médica Continua y obtener un 25% de descuento en otras capacitaciones.

De esta manera, la articulación entre el Colegio de Médicos de Salta, el sector privado y el Gobierno provincial da origen a una propuesta sin antecedentes en el país, que fortalece la formación médica a través de la innovación, la ciencia y la tecnología aplicada.

Cada sociedad científica definirá sus programas y necesidades específicas, mientras que el Colegio validará los procesos mediante un comité científico, y METANOIA SMX aportará la infraestructura, tecnología y conocimiento especializado.

Así, profesionales y residentes podrán ejercitar habilidades, interactuar con expertos locales e internacionales y certificar sus prácticas en un entorno de aprendizaje que marca un nuevo estándar para la formación médica en el norte argentino.

