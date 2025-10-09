Abre en Salta el primer Centro de Simulación Médica Integral del norte argentino

Salta contará desde el 14 de octubre con Metanoia Smx – Centro de Simulación Médica Integral, el primero de su tipo en el norte argentino. El espacio propone una nueva manera de formar profesionales de la salud, mediante la práctica de procedimientos clínicos y quirúrgicos en un entorno seguro, con tecnología de simulación avanzada y acompañamiento de expertos.

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, visitó las instalaciones y destacó que, “este es un proyecto en el que venimos trabajando de manera articulada entre el sector público y el privado. El Colegio Médico de Salta también ha hecho un valioso aporte. Cada uno ha puesto su granito de arena para transformar el rumbo de la medicina actual hacia la medicina del futuro”.

La iniciativa es impulsada por el Colegio de Médicos de Salta, en convenio con la empresa SUDES S.A.S., y tiene como objetivo brindar herramientas modernas para que los profesionales de la salud, en cualquier etapa de su carrera, puedan desarrollar habilidades técnicas de forma segura y con validación académica.

El centro cuenta con simuladores de alta fidelidad, realidad virtual, experiencias inmersivas, modelos 3D, inteligencia artificial y plataformas digitales. Estas tecnologías permitirán acceder a actualizaciones médicas de última generación y practicar con metodologías avaladas por instituciones referentes de cada especialidad.

Metanoia Smx funcionará en España 1440, edificio donde operaba la antigua sede del Colegio de Médicos. El inmueble - con valor histórico desde 1965— fue restaurado y refuncionalizado por SUDES S.A.S., transformándose en un espacio moderno y altamente tecnificado.



Beneficio para la comunidad médica

A partir de un convenio con el Ministerio de Salud Pública, los 400 residentes de las 52 residencias médicas de la provincia dispondrán de cuatro horas mensuales de simulación básica certificable, sin costo, acumulables y autogestionables mediante una credencial digital.

El ministro Mangione, expresó que, “ninguna residencia en el país tendrá una capacitación como la que vamos a tener los salteños. Es un proyecto impulsado por empresarios locales, con el apoyo del Colegio Médico y del Ministerio de Salud Pública. Buscamos la excelencia y una nueva visión para formar a los jóvenes con alto nivel científico y compromiso social”.

Además, los afiliados al Colegio de Médicos podrán acceder sin cargo al Programa de Educación Médica Continua y obtener un 25% de descuento en otras capacitaciones.

De esta manera, la articulación entre el Colegio de Médicos de Salta, el sector privado y el Gobierno provincial da origen a una propuesta sin antecedentes en el país, que fortalece la formación médica a través de la innovación, la ciencia y la tecnología aplicada.

Cada sociedad científica definirá sus programas y necesidades específicas, mientras que el Colegio validará los procesos mediante un comité científico, y METANOIA SMX aportará la infraestructura, tecnología y conocimiento especializado.

Así, profesionales y residentes podrán ejercitar habilidades, interactuar con expertos locales e internacionales y certificar sus prácticas en un entorno de aprendizaje que marca un nuevo estándar para la formación médica en el norte argentino.