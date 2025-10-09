Un motociclista murió tras chocar con un caballo en la Ruta Nacional 51
El siniestro vial ocurrió hoy pasadas las 4:00 de la madrugada cerca del dique Las Lomitas, en Campo Quijano, a la altura de una empresa de áridos. El hombre tenía 30 años y residía en el barrio San Luis.
09 / 10 / 2025
El impacto fue con un equino que se cruzó de imprevisto en la cinta asfáltica y también perdió la vida en el lugar, donde hubo desvíos en el tránsito por los peritajes.
Las autoridades investigan las circunstancias del accidente y tratan de ubicar al propietario del animal.
Esta tragedia marca la primera víctima fatal del mes de octubre en accidentes de tránsito en la provincia, y la número 92 desde que comenzó el año.