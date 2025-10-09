 imagen

Un motociclista murió tras chocar con un caballo en la Ruta Nacional 51

El siniestro vial ocurrió hoy pasadas las 4:00 de la madrugada cerca del dique Las Lomitas, en Campo Quijano, a la altura de una empresa de áridos. El hombre tenía 30 años y residía en el barrio San Luis.

El impacto fue con un equino que se cruzó de imprevisto en la cinta asfáltica y también perdió la vida en el lugar, donde hubo desvíos en el tránsito por los peritajes. 

Las autoridades investigan las circunstancias del accidente y tratan de ubicar al propietario del animal. 

Esta tragedia marca la primera víctima fatal del mes de octubre en accidentes de tránsito en la provincia, y la número 92 desde que comenzó el año. 

 

