Un motociclista murió tras chocar con un caballo en la Ruta Nacional 51

[Imagen ilustrativa]

El impacto fue con un equino que se cruzó de imprevisto en la cinta asfáltica y también perdió la vida en el lugar, donde hubo desvíos en el tránsito por los peritajes.

Las autoridades investigan las circunstancias del accidente y tratan de ubicar al propietario del animal.

Esta tragedia marca la primera víctima fatal del mes de octubre en accidentes de tránsito en la provincia, y la número 92 desde que comenzó el año.