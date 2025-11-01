Gimnasia y Tiro cayó ante Estudiantes (RC) y se despidió del sueño del ascenso

Gimnasia y Tiro de Salta no logró la hazaña en Córdoba y quedó eliminado del Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. El conjunto salteño perdió 2 a 0 ante Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Antonio Candini y cerró así su participación en la Primera Nacional 2025.

El “Albo” estaba obligado a ganar luego del 0 a 0 en la ida, pero el equipo cordobés impuso su jerarquía y aprovechó las situaciones más claras para sellar la clasificación. A los 31 minutos del primer tiempo, Javier Ferreira abrió el marcador tras recibir una asistencia de González y definir con un remate que se desvió en un defensor antes de ingresar al arco defendido por Federico Abadía. En la repetición televisiva se observó una posición adelantada muy fina, aunque la jugada fue convalidada al no haber VAR en la categoría.

Gimnasia intentó reaccionar rápidamente y tuvo una clara con Rojas, quien no pudo conectar un centro de Busse tras una falta que los salteños reclamaron dentro del área. Antes del descanso, Nicolás Contín tuvo de cabeza la oportunidad del empate, pero el balón se fue apenas desviado.

En el complemento, el panorama se tornó aún más adverso para el conjunto dirigido por “Teté” Quiróz. Gonzalo Bravo, que había ingresado por Busse, fue expulsado por doble amarilla, dejando a su equipo con diez hombres. Minutos después, a los 23, Lucas González amplió la ventaja para Estudiantes, decretando el 2 a 0 definitivo.

Con ese resultado, Gimnasia necesitaba marcar tres goles para revertir la serie, algo que nunca estuvo cerca de suceder. Estudiantes, que contaba además con la ventaja deportiva, controló el juego y se aseguró el pase a semifinales del Reducido.

De esta manera, Gimnasia y Tiro culmina una temporada irregular pero competitiva en la segunda categoría del fútbol argentino, quedándose nuevamente en la puerta de la ilusión del ascenso. Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto continúa en carrera y espera por su rival en semifinales, que saldrá de los cruces entre Atlanta-Morón, Deportivo Madryn-Gimnasia de Jujuy y Estudiantes de Caseros-Tristán Suárez.